«Арсенал» не пропустил в 8 из 11 матчей в этом сезоне. 2.20 – «Атлетико» не забьет

«Арсенал» примет «Атлетико» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лондонский клуб пропустил лишь три мяча в 11 матчах этого сезона – в играх против «Ливерпуля» (0:1), «Ман Сити» (1:1) и «Ньюкасла» (2:1). 9 из 11 встреч завершились победой команды Микеля Артеты.

Букмекеры считают «Арсенал» подавляющим фаворитом встречи за 1.58. На ничью можно поставить за 4.40, на победу гостей – за 6.20.

2.65 – лондонцы победят и не пропустят, 2.20 – «Атлетико» не забьет.

Матч состоится 21 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.