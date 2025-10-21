5 причин следить за WINLINE BASKET CUP

Новый международный турнир, организованный WINLINE в партнерстве с Единой Лигой ВТБ, стартовал так быстро, что времени разобраться в нем практически не было. Собрали для вас пять причин смотреть матчи WINLINE BASKET CUP на трибунах и в телетрансляции.

Причина 1: состав участников

В турнире играют восемь клубов, среди которых лидеры Единой лиги ВТБ — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Уралмаш» и «Парма». Международный статус поддерживают многократный чемпион Боснии и Герцеговины «Игокеа» и сербская «Мега», за которую выступал Никола Йокич.

Состав уровня четвертьфиналов сильнейших лиг, только еще и с групповым этапом, который подарит еще больше зрелищных матчей. А так как права на ошибку практически нет, то команды будут рубиться в каждой игре.

Причина 2: уровень организации

Об этом сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко: «Картинка мероприятия удивляет: свет, оформление, атмосфера. В Перми, например, сделали потрясающую реконструкцию, отличную посадку — только на корт-сайде сидело полторы тысячи человек, самые дорогие места.

И это только начало. Турнир уже вызывает уважение, и мы, как организаторы, видим, что двигаемся в правильном направлении».

Антураж на площадке действительно поражает, фотографии с матчей не уступают снимкам со звездами на играх НБА, а картинка в трансляции будет оставаться максимально сочной независимо от арены.

Причина 3: классический мяч

Любители баскетбола точно скучали по классическим оранжевым мячам. Именно таким играют на WINLINE BASKET CUP. Новый мяч произведен компанией Jögel и объединил традицию и современность, а его цвет — это связь с истоками баскетбола и уважение к корням.

Причина 4: выступления звезд

Каждый матч WINLINE BASKET CUP сопровождается развлекательной программой для болельщиков на трибунах в том числе с выступлениями популярных артистов. Дебютный матч турнира в Екатеринбурге открылся концертом Тоси Чайкиной, а на первой московской игре на сцене появится Баста.

Шоу со звездами перед началом матча и в большом перерыве — то, что отличает турнир и вызывает дополнительный интерес у болельщиков и любителей баскетбола.

Причина 5: внимание к деталям

Турнир выводит российский баскетбол и опыт похода на матчи на совершенно другой уровень. Это достигается за счет работы с деталями. Во-первых, все матчи WINLINE BASKET CUP играются на паркете с узнаваемым дизайном, разработанным специально для кубка. Во-вторых, все клубы, участвующие в турнире, получили уникальные комплекты форм в традиционных цветах с индивидуальными паттернами — такие джерси хочется коллекционировать и носить в повседневной жизни. Наконец, ярких эмоций игре добавляют селебрити на корт-сайде, прямо как в НБА, и предматчевые шоу с использованием световых эффектов. Такие перформансы WINLINE уже использует на других матчах, но здесь они исполнены в совершенно другом масштабе.

WINLINE делает разницу и не только организует новый международный турнир с участием сильных клубов, но и полностью меняет представление о баскетболе в России. Каждый матч превращается в событие, в котором кроме самой игры собраны интересные активности на любой вкус и которые нельзя пропустить.