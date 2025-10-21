«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на третью победу подряд в ЛЧ

21 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Английская команда выиграла оба стартовых матча в ЛЧ со счетом 2:0. Лондонцы оказались сильнее «Атлетика» и «Олимпиакоса». Текущая победная серия «Арсенала» во всех турнирах составляет пять игр, только в одной из них команда Артеты пропустила.

У «Атлетико» три очка после двух туров ЛЧ. В первом матче мадридцы уступили 2:3 «Ливерпулю», а во втором разгромили со счетом 5:1 «Айнтрахт». Команда Диего Симеоне не проигрывает шесть матчей подряд – четыре победы и две ничьи.

