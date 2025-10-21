«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на третью победу подряд в ЛЧ
21 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
Английская команда выиграла оба стартовых матча в ЛЧ со счетом 2:0. Лондонцы оказались сильнее «Атлетика» и «Олимпиакоса». Текущая победная серия «Арсенала» во всех турнирах составляет пять игр, только в одной из них команда Артеты пропустила.
У «Атлетико» три очка после двух туров ЛЧ. В первом матче мадридцы уступили 2:3 «Ливерпулю», а во втором разгромили со счетом 5:1 «Айнтрахт». Команда Диего Симеоне не проигрывает шесть матчей подряд – четыре победы и две ничьи.
Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи английскую команду. На победу «Арсенала» предлагают кэф 1.60, на ничью дают 4.30, вероятность успеха «Атлетико» оценивается в 6.00.
Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.92, на два гола и менее предлагают 1.94. На обмен мячами дают 1.92, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.88.
Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита встречи. 34% от всех ставок на исход пришлось на победу «Арсенала», 27% ушло на ничью, 39% отдано на «Атлетико».