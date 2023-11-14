34 бразильских клуба протестуют против запрета сотрудничества с букмекерами. Они направили коллективное письмо в Сенат
Бразильские клубы попросили местный Сенат отклонить поправку о запрете рекламы букмекеров в футболе, сообщает SBCnews.
Ранее сенатор Эдуардо Жирао выдвинул идею о запрете рекламы букмекерских компаний на стадионах. Он также предложил запретить футбольным клубам заключать спонсорские контракты с гемблинг-компаниями и размещать их рекламу на форме.
Сразу 34 бразильских клуба, в том числе «Атлетико Минейро», «Атлетико Паранаэнсе» и «Сантос», выступили против поправки и написали коллективное письмо в Сенат. В сообщении команд утверждается, что запрет сотрудничества с букмекерами нанесет серьезный экономический ущерб профессиональному футболу Бразилии на всех уровнях.
«Клубы просят Комиссию по экономическим вопросам и Сенат отклонить вредную поправку, защитив тем самым бразильский футбол, принципы свободного предпринимательства и свободы заключения контрактов», – говорится в письме бразильских клубов.
Из 40 команд, выступающих в бразильской Серии А и Серии B, 39 уже заключили спонсорские или партнерские контракты с букмекерами.
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