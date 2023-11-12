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Много хоккея и тенниса в «Ставке дня», всему виной – пауза в футболе

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Раздел «Ставки» на Sports.ru не долго переживал из-за старта игр футбольных сборных, поэтому сегодня КХЛ и теннис. 

Сибирская ничья

«Сибирь» примет «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В трех последних очных встречах была зафиксирована ничья в основное время. Команды по разу победили овертайме, а в последней игре «Сибирь» выиграла серию буллитов. Ничья в сегодняшнем матче по итогам 60 минут игры оценивается коэффициентом 4.00. Итоговая победа «Сибири» идет за 2.30, победа «Торпедо» – за 1.66.

«Авангард» в авангарде

«Авангард» встретится с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ. Омский клуб победил в 7 из 8 последних матчей, пять раз – в основное время. У «Северстали» на этом отрезке три поражения.

«Авангард» – фаворит сегодняшней встречи за 2.03. Поставить на клуб из Череповца можно с коэффициентом 3.20, на ничью – за 4.20.

Руна имени Руне

Стефанос Циципас и Хольгер Руне встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине. Датский теннисист проиграл сопернику выше рейтингом в 5 матчах подряд. Однако, он победил Циципаса в двух личных встречах за карьеру.

Поставить на победу Руне можно с коэффициентом 1.59. На успех Циципаса дают 2.45.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: vk/hc_avangardomsk

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