«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (4:4), на этот исход можно было поставить за 7.00, на «Челси» доходило до 81.00

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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (4:4) в гостях в 12-м туре АПЛ.

В прематче «Сити» – фаворит, должен легко закрывать «Челси» (5.35 на победу лондонцев и 4.00 на ничью были вполне оправданы). В итоге после гола Родри на 86-й на ничью давали 7.00, после гола Холанда в начале второго тайма – 5.45.

Отрыв «Манчестер Сити» от «Арсенала» и «Ливерпуля» сократился. Действующие чемпионы Англии по-прежнему лидируют – у них 28 очков. «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 27. Замыкает четверку «Тоттенхэм» (26). «Челси» идет на 10-й строчке с 16 очками.

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1 комментарий

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дон_бомжови
на пенку в ворота челси можно было смело хату грузить
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