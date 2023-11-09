«Трактор» 8 матчей подряд на пропускает больше 2 шайб. 2.22 – коэффициент на продление тренда со СКА

СКА примет «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Челябинска не пропускает больше двух шайб на протяжении 8 встреч подряд. В сегодняшней игре тренд продолжится за 2.22.

Букмекеры считают СКА фаворитом матча за 2.17. Победа «Трактора» идет с коэффициентом 3.10, ничья – за 3.80.

Игра состоится 9 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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