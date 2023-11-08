Olimpbet x Hardcore: линия на пять титульников уже открыта!

11 ноября в Москве, на ЦСКА Арене, пройдет десятый стадионный турнир Hardcore. Генеральный партнер промоушена Olimpbet уже открыл линию и покажет бои в прямом эфире!

Всего на стадионном турнире Hardcore FC будут разыграны пояса в пяти весовых категориях. Главный поединок — Самат «Кыргыз» Абдырахманов против Эмиля «Гладиатора» Новрузова.

Самат и Эмиль разыграют пояс в легком весе. «Кыргыз» — одна из главных звезд промоушена, победитель Гран-при второго сезона, не знающий поражений в кулачных боях. В феврале он уже боролся за титул, но бой с Мартином «Лютером» Джуаряном завершился ничьей. Если веришь, что Самат заберет пояс, заряжай на него с коэффициентом 1.50.

Эмиль Новрузов славится своим агрессивным стилем ведения боя. Единственное поражение в кулачке «Гладиатор» потерпел в финале первого Гран-при от Мохаммеда «Киборга» Калмыкова. Поставить на Новрузова в схватке за пояс можно с коэффициентом 2.50.

Зрители на ЦСКА Арене увидят и финал Гран-при третьего сезона HFC. Главный проспект лиги Даниил «Янки» Бридов встретится с Тиграном «Бруклином» Матевосяном. Подтвердит ли «Янки» статус фаворита или «Бруклин» устроит главный апсет года?

Нельзя не отметить бой за титул в среднем весе. Мухамед «Киборг» Калмыков вернулся на победную тропу после двух подряд поражений и готов забрать пояс. С этим не согласен его соперник — Амхад«Нохчо» Джанчураев идет на серии из четырех побед. Залетай в линию и ставь на своего фаворита.

Olimpbet приготовил специальный розыгрыш суперпризов для всех, кто придет на ЦСКА Арену 11 ноября. Помимо гарантированного мерча за ставку, компания разыграет PS5, Apple Watch 8 и Яндекс Станцию. Розыгрыш пройдет после окончания турнира в основной зоне Olimpbet.

Специальными гостями турнира станет дуэт HammAli & Navai , которые будут раскачивать зал своими треками.

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