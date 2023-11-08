«Унион» проиграл 12 матчей подряд и не забил в 5 последних. «Наполи» победит и не пропустит за 2.40

«Наполи» примет «Унион» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб проиграл 12 матчей подряд. В 5 последних встречах «Унион» не смог отличиться.

За 2.40 можно поставить на то, что «Наполи» победит и не пропустит. Отдельно победа итальянского клуба идет за 1.41, отсутствие голов у «Униона» – за 2.10.

Матч состоится 8 ноября и начнется в 20:45 мск.

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