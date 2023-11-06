«Оренбург» пропускает в первом тайме 5 матчей подряд, «Ростов» забивает в 6 последних. Тренд продлится за 2.11

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«Оренбург» встретится с «Ростовом» в рамках 14-го тура чемпионата России.

Команда Давида Деограсии пропускает в первом тайме в пяти последних матчах. «Ростов», наоборот, забивает в первые 45 минут в шести матчах подряд.

Поставить на минимум один гол «Ростова» в первом тайме сегодняшней игры можно за 2.11.

Матч состоится 6 ноября и начнется в 14:00 мск.

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