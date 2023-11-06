ЦСКА дважды уступал «Пари НН» в счете, но вырвал победу. В лайве камбэк шел за 8.00

ЦСКА победил «Пари НН» (3:2) в 14-м туре чемпионата России.

Московский клуб вырвал победу, дважды уступая в счете. ЦСКА оба раза сумел сравнять и забил победный гол на 73-й – отличился Виктор Давила.

На 70-й минуте при счете 2:1 в пользу «Пари НН» поставить на победу ЦСКА можно было с коэффициентом 8.00. До матча на победу москвичей давали 1.45.

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