Голдобин – дважды подряд лучший форвард месяца в КХЛ. Он идет на рекордные 100 очков – за тотал больше 86,5 еще дают 1.85

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Николай Голдобин признан лучшим нападающим месяца в КХЛ второй раз подряд.

Форвард «Спартака» лидирует в лиге по голам (20) и очкам (39), набирая в среднем по 1,5 балла за матч.

28-летний хоккеист идет на рекордные для КХЛ 100 очков за сезон.

В БЕТСИТИ еще можно поставить на то, что лучший бомбардир регулярного чемпионата наберет больше 86,5 очков – на это дают 1.85. Обратная ставка сыграет с тем же коэффициентом.

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