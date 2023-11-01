Сафиуллин идет аутсайдером матча с Хачановым после победы над Алькарасом

Роман Сафиуллин сыграет с Кареном Хачановым в третьем круге турнира в Париже.

Соперники встречались неделю назад на турнире в Вене – тогда победил Хачанов (6:4, 6:4).

Сафиуллин идет аутсайдером у букмекеров, несмотря на победу над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4). Поставить на него можно за 2.03.

Победа Хачанова идет с коэффициентом 1.79.

Матч состоится 2 ноября и начнется в 12:00 по московскому времени.

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