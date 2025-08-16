«Зенит» – фаворит в матче против «Спартака». Петербуржцы 2 года не побеждают красно-белых в РПЛ

«Спартак» примет «Зенит» в 5-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» котируется фаворитом с коэффициентом 2.55. На победу красно-белых и ничью букмекеры дают одинаковые коэффициенты – по 3.20.

Петербуржцы не побеждают «Спартак» в РПЛ с августа 2023 года. Тогда в пятом туре «Зенит» выиграл 3:1. После этого были две ничьих (0:0, 0:0) и поражение (1:2).

Если «Спартак» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.55.

Матч пройдет 16 августа на «Лукойл Арене». Начало – в 17:30 мск.

