Клиент «Пари» поставил 300 тысяч рублей на матч «Спартак» – «Краснодар»

Букмекерская компания «Пари» рассказала о ставках клиентов на матч Фонбет Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

Самая крупная ставка составила 300 тысяч рублей. Беттор поставил на то, что обе команды забьют (1.50), включив прогноз в экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 16.94.

На победу «Краснодара» приходится 56% от общего оборота ставок на три варианта исхода встречи. 39% ставок сделано на успех «Спартака», 5% - на ничью.

Игра состоится 1 ноября и начнется в 20:45 мск.

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