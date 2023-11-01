Клиент «Пари» поставил 300 тысяч рублей на матч «Спартак» – «Краснодар»
Букмекерская компания «Пари» рассказала о ставках клиентов на матч Фонбет Кубка России «Спартак» – «Краснодар».
Самая крупная ставка составила 300 тысяч рублей. Беттор поставил на то, что обе команды забьют (1.50), включив прогноз в экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 16.94.
На победу «Краснодара» приходится 56% от общего оборота ставок на три варианта исхода встречи. 39% ставок сделано на успех «Спартака», 5% - на ничью.
Игра состоится 1 ноября и начнется в 20:45 мск.
Плейбой, «информационный преступник» и убийца итальянского футбола. Кто такой Фабрицио Корона?
пойму только, если большой банк и он страхует эту авантюру.