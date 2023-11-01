Клиент «Пари» поставил 300 тысяч рублей на матч «Спартак» – «Краснодар»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания «Пари» рассказала о ставках клиентов на матч Фонбет Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

Самая крупная ставка составила 300 тысяч рублей. Беттор поставил на то, что обе команды забьют (1.50), включив прогноз в экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 16.94.

На победу «Краснодара» приходится 56% от общего оборота ставок на три варианта исхода встречи. 39% ставок сделано на успех «Спартака», 5% - на ничью.

Игра состоится 1 ноября и начнется в 20:45 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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3 комментария

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pav11k
Ставить на матчи с участием Спартака - неблагодарное дело. Хотят - выиграют, хотят - проиграют. Последовательности и закономерности никакой
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Al Al
Один уже поставил вчера 400к на Крылья)
+1
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Commerce
300К на паровоз из 6!! событий !??
пойму только, если большой банк и он страхует эту авантюру.
0
0
0
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