«Хоффенхайм» победил в 6 последних матчах на выезде. 5.65 дают на продление тренда с «Боруссией»

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Дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм» в матче 1/16 финала Кубка Германии.

«Хоффенхайм» побеждает на выезде в шести матчах подряд. В сегодняшней игре на гостей дают коэффициент 5.65.

«Боруссия» – явный фаворит за 1.53. Поставить на ничью можно с коэффициентом 5.05.

Матч пройдет 1 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

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