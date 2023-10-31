За 2.60 идет тренд «Вольфсбурга» и «Лейпцига» – гол только одной команды в очном матче

«Вольфсбург» сыграет с «Лейпцигом» в 1/16 финала Кубка Германии.

В четырех последних очных встречах забивала только одна команда. В сегодняшнем матче поставить на это можно за 2.60.

Ставка на то, что обе команды забьют, принимается с коэффициентом 1.50.

Матч состоится 31 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

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