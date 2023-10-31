За 2.60 идет тренд «Вольфсбурга» и «Лейпцига» – гол только одной команды в очном матче

Теги Вольфсбург Кубок Германии Ставки на спорт РБ Лейпциг Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Вольфсбург» сыграет с «Лейпцигом» в 1/16 финала Кубка Германии.

В четырех последних очных встречах забивала только одна команда. В сегодняшнем матче поставить на это можно за 2.60.

Ставка на то, что обе команды забьют, принимается с коэффициентом 1.50.

Матч состоится 31 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Фенербахче» выиграл все 18 матчей с начала сезона! Джеко, Тадич и Шиманьски разрывают и ЛК, и чемпионат

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий