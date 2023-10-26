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«Фенербахче» выиграл все 18 матчей с начала сезона! Джеко, Тадич и Шиманьски разрывают и ЛК, и чемпионат

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«Фенербахче» легко победил «Лудогорец» в Лиге Европы – это его 18-я победа в сезоне. Матчей, кстати, тоже прошло 18.

26 июля состоялся первый из них, а 26 октября – 18-й. «Фенер» – и это безумие – пока что выиграл ВСЕ из них.

Матчи поделились на чемпионат и еврокубки – по девять в каждом

Смотрите, какая красота. Просто не сезон, а мечта.

Чемпионат Турции стартовал в середине августа – «Фенер» выиграл девять матчей с общей разницей 24:5. Лига конференций началась для команды еще в конце июля – там тоже девять побед с разницей 29:5.

За 18 выигранных матчей «Фенербахче» забил 53 гола и пропустил десять. По девять голов забили Эдин Джеко и Себастьян Шиманьски, восемь – у Ирфана Кахведжи, шесть раз отличился Душан Тадич, четырежды – Миши Батшуайи. И так далее. Всего забивали 16 разных футболистов.

«Фенер» был фаворитом во всех матчах кроме одного, но иногда встречались неплохие коэффициенты

В 17 матчах из 18 букмекеры считали фаворитом именно «Фенербахче». Исключение – гостевая игра против «Твенте» в квалификации Лиги конференций: там на победу хозяев давали 2.15, а на «Фенер» можно было поставить за 3.00. И турки победили благодаря точному удару Джеко с пенальти.

В остальных играх «Фенер» подтверждал статус фаворита. Это не значит, что на его победы всегда были низкие коэффициенты, но и самый высокий был всего 1.71 – как раз против «Твенте», только дома.

Если же взять коэффициенты, начиная с 1.60, то таких матчей всего было шесть – 1.60 с трнавским «Спартаком», 1.61 с «Самсунспором», 1.62 с «Аланьяспором», 1.68 с «Марибором», 1.70 с «Анкарагюджю» и 1.71 с «Твенте». В остальных 11 играх коэффициенты на победу «Фенербахче» шли меньше 1.60. Самый низкий – 1.24 на успех в игре с «Зимбру».

Грубо говоря, если ставить тысячу рублей каждый раз на победу «Фенербахче» в этих 18 матчах, то общий выигрыш бы составил 10 030 рублей. И ставка ни разу бы не проиграла вообще.

Как это удается «Фенеру»? Турки набрали суперсостав

В прошлом сезоне «Фенербахче» финишировал вторым в чемпионате Турции и выиграл Кубок, а в Лиге чемпионов уступил киевскому «Динамо» еще во втором квалификационном раунде, после чего отомстил ему же в группе Лиги Европы. В 1/8 финала турки проиграли будущему победителю – «Севилье».

«Фенер» в межсезонье продал Арду Гюлера в «Реал», заработал на уходах игроков 55 миллионов евро и отпустил тренера Жорже Жезуша в Саудовскую Аравию. Взамен пришла сборная мира – Доминик Ливакович, Родриго Бекао, Дженгиз Ундер, Фред, Душан Тадич, Эдин Джеко. И как с такими кадрами играть плохо?

Возглавил классный состав 62-летний Исмаил Картал – экс-игрок «Фенера», уже раньше несколько раз работал в команде. Из трофеев есть пока что Суперкубок Турции с «Фенером» в 2014-м, но такими темпами коллекция наверняка разрастется.

«Фенер» и дальше будет всех разрывать? Фаворитами станут точно

Посмотрим расписание на следующий месяц. Там шесть матчей – четыре в Турции и два в еврокубках.

В чемпионате «Фенербахче» сыграет с «Пендикспором» (18-е место), «Трабзонспором» (5), «Аданой Демирспор» (3) и «Фатихом Карагюмрюк» (13). Коэффициенты есть на первые два матча – на победу «Фенера» 1.31 в первой игре и 1.54 – во второй. Тут все понятно.

А в ЛК туркам играть в гостях против «Лудогорца» и «Нордшелланда». Фаворитами они будут и в этих матчах – без сомнений. Кстати, на победу «Фенера» в этой группе перед стартом давали 1.85, что, как оказалось, было очень хорошим вариантом. А на выигрыш еврокубка поначалу было 21.00. После двух туров показатель скорректировался до 17.00. Уменьшится ли он после трех?

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Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

1 комментарий

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Евгений Аулин
Красавцы. Был на полуфинале Кубка в мае. Потрясающая атмосфера на стадионе
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