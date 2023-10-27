«Локомотив» проиграл четыре матча подряд, но идет букмекерским фаворитом с «Северсталью»

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«Локомотив» встретится с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля уступил в четырех последних играх в основное время с общим счетом 4:12.

У «Северстали» на этом отрезке (без учета овертаймов и буллитов) одно поражение – от «Салавата Юлаев» (3:4).

«Локомотив» идет фаворитом сегодняшнего матча за 1.92. Поставить на ничью можно за 3.85, на «Северсталь» – за 3.96.

Игра состоится 27 октября и начнется в 19:00 мск.

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