«Арис» идет аутсайдером матча с «Бетисом». На гол Кокорина дают 4.50

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«Арис» сыграет с «Бетисом» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Букмекеры считают испанский клуб фаворитом матча – поставить на победу «Бетиса» можно за 1.85. Успех «Ариса» оценивается в 4.10, ничья – в 3.95.

На гол нападающего кипрского клуба Александра Кокорина дают коэффициент 4.50. Дубль россиянина идет за 21.7

Матч состоится 26 октября и начнется в 19:45 по московскому времени.  

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1 комментарий

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Alex1005
Вообще то его в заявке не будет
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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