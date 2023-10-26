«Арис» идет аутсайдером матча с «Бетисом». На гол Кокорина дают 4.50

«Арис» сыграет с «Бетисом» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Букмекеры считают испанский клуб фаворитом матча – поставить на победу «Бетиса» можно за 1.85. Успех «Ариса» оценивается в 4.10, ничья – в 3.95.

На гол нападающего кипрского клуба Александра Кокорина дают коэффициент 4.50. Дубль россиянина идет за 21.7

Матч состоится 26 октября и начнется в 19:45 по московскому времени.

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