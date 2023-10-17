Бонуччи грозит дисквалификация на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли играет у нелегальных букмекеров, но не сообщил (La Repubblica)

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Унион Берлин Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Ставки на сегодня Ставки

Леонардо Бонуччи может получить длительную дисквалификацию по делу его бывшего одноклубника Николо Фаджоли.

Ранее полузащитник «Ювентуса» признался следователям, что делал ставки на футбольные матчи. Сообщалось, что игроку грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Полиция в результате проверки телефона Фаджоли выяснила, что Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» знали о том, что 22-летний итальянец делал ставки у нелегальных букмекеров, утверждает La Repubblica.

Футболисты обязаны сообщать подобные сведения в федеральную прокуратуру Италии. Защитник «Униона» этого не сделал – теперь ему грозит дисквалификация минимум на шесть месяцев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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26 комментариев

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Sergey Kuznetsov
наверное где то принимали ставки на то, что количество виноватых будет 3.5
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Сергей Ефимов
Не по пацански сливать кореша
+19
-4
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Петр Пустота
А бан распространяется только на Италию, или на всю юрисдикцию УЕФА? В курсе кто?
+8
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Dzhansug Bukiya
Зная Италию и видя все заговоры против Ювентуса, они могут легко это провернуть, вспомните дисквалификацию Конте - якобы, когда он был тренером Ареццо, к нему приезжали какие-то балканцы и предлагали сдать матч, на что он ответил отказом и разговор закончился, так вот Конте тогда забанили за недонесение этой информации, выкинули Ювентус из ЛЧ за завышенную цену на игроков, но клубы, которые покупали/продавали этих игроков, ответственности не несут, Маротта, который половину этих игроков покупал, ответа не понес, но самое главное, что закона нет, но наказание для Юве было придумано))))
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Петр Пустота
Ответ Garikus89
На всю юрисдикцию и УЕФА, и ФИФА, нигде играть не смогут
Если докажут ставки, то само собой. А вот про то, что Бонуччи знал, но не сообщил в прокуратуру Италии... Выглядит, как нарушение именно местного законодательства.
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whereissuso
Ответ Петр Пустота
А бан распространяется только на Италию, или на всю юрисдикцию УЕФА? В курсе кто?
на всю, конечно
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Garikus89
Ответ Петр Пустота
А бан распространяется только на Италию, или на всю юрисдикцию УЕФА? В курсе кто?
На всю юрисдикцию и УЕФА, и ФИФА, нигде играть не смогут
+3
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Кино Музыка
Ничего не понял. Так доносы это правильно или нет?
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Стахович
Нужно наказание для итальянской федерации футбола.Их игроки гадят всем:от Униона до Ньюкасла
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Spaten
Его засосала опасная трясина, и жизнь его — вечная игра!
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Onion
Ответ Кино Музыка
Ничего не понял. Так доносы это правильно или нет?
С какиэой целью интересуешься?)
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Edo Milanian
если знал и не сообщил, то пусть дисквалят.
такие интересные противники "доносительства". представьте, что у вас в команде играет натуральная крыса, которая может поставить даже против своей команды. Бонуччи, как опытный и умный (если таковым считал себя) должен был либо заставить негодяя Фаджоли признаться либо, в случае отказа, сообщить самому. какие-то псевдопацанские темы здесь не канают, т.к. проблема и последствия гораздо выше интересов одного фраера, который может легко подставить всю команду (что он и сделал, собственно).
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Edo Milanian
Ответ d.xoxlov
Только Фаджоли на "Ювентус" не ставил.
ой, блин, до слез прям. ты вообще общался с людьми, которые повернуты на ставках? не просто ставят, а зависимы от этого? это вообще последние люди, которые могут говорить правду. как наркоманы. даже если он говорил, что не ставил, это не факт. более того, крыса может поставить после того, как говорил что не ставил. Они и клясться могут и трогательные истории рассказывать как и почему так получилось, им пофиг. Удивительно просто, что кто-то вообще оправдывает Бонуччи. Это ж как нужно не уважать свой клуб, партнеров по команде и болельщиков.
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d.xoxlov
Ответ Edo Milanian
если знал и не сообщил, то пусть дисквалят. такие интересные противники "доносительства". представьте, что у вас в команде играет натуральная крыса, которая может поставить даже против своей команды. Бонуччи, как опытный и умный (если таковым считал себя) должен был либо заставить негодяя Фаджоли признаться либо, в случае отказа, сообщить самому. какие-то псевдопацанские темы здесь не канают, т.к. проблема и последствия гораздо выше интересов одного фраера, который может легко подставить всю команду (что он и сделал, собственно).
Только Фаджоли на "Ювентус" не ставил.
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Schiaff1no
Ответ Кино Музыка
Ничего не понял. Так доносы это правильно или нет?
Тут смотря как новость подать. Если Бонуччи знал про проблемы Фаджоли со ставками, он ради него же должен был как минимум заставить самостоятельно сообщить Ювентусу, чтобы последствия минимизировать.
Если он с ним как со старшим товарищем проблемами поделился это уже по-другому читается
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fussballer
Ответ Кино Музыка
Ничего не понял. Так доносы это правильно или нет?
По-европейски правильно.
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Причёска Бэйла
Ответ Сергей Ефимов
Не по пацански сливать кореша
По время проверки телефона Фаджоли*
Нужно читать не только заголовок
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d.xoxlov
Ответ Kubinec_
болт с этим Бонуччи. кто второй из Ювентуса?
Гатти, вроде как. Нет?
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Эразм
Не ссучился!
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daode@yandex.ru
Что за ценности трактуются молодёжи: наказывать, что чел. не крыса....
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DanielCarvalho
можно уже карьеру завершать
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Заяцволк
Так может быть Бонуччи у них вообще является главным дядькой, блин, ну не знаю как по-научному у них это называется, как сутенёр короче - организует молодежь, чтобы работали на него, и всю прибыль от ставок себе забирает
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