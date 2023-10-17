Бонуччи грозит дисквалификация на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли играет у нелегальных букмекеров, но не сообщил (La Repubblica)
Леонардо Бонуччи может получить длительную дисквалификацию по делу его бывшего одноклубника Николо Фаджоли.
Ранее полузащитник «Ювентуса» признался следователям, что делал ставки на футбольные матчи. Сообщалось, что игроку грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.
Полиция в результате проверки телефона Фаджоли выяснила, что Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» знали о том, что 22-летний итальянец делал ставки у нелегальных букмекеров, утверждает La Repubblica.
Футболисты обязаны сообщать подобные сведения в федеральную прокуратуру Италии. Защитник «Униона» этого не сделал – теперь ему грозит дисквалификация минимум на шесть месяцев.
Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
такие интересные противники "доносительства". представьте, что у вас в команде играет натуральная крыса, которая может поставить даже против своей команды. Бонуччи, как опытный и умный (если таковым считал себя) должен был либо заставить негодяя Фаджоли признаться либо, в случае отказа, сообщить самому. какие-то псевдопацанские темы здесь не канают, т.к. проблема и последствия гораздо выше интересов одного фраера, который может легко подставить всю команду (что он и сделал, собственно).
Если он с ним как со старшим товарищем проблемами поделился это уже по-другому читается
Нужно читать не только заголовок