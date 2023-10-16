ЦСКА и СКА отстают от «Локомотива» на 10 и 11 очков, но идут фаворитами Западной конференции у букмекеров

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ЦСКА и СКА продолжают оставаться главными претендентами на победу в Западной конференции КХЛ.

Москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице конференции, петербуржцы идут 7-ми. Отставание от лидирующего «Локомотива» – 10 и 11 очков соответственно.

У армейских клубов одинаковые шансы на победу в конференции – они оцениваются коэффициентом 2.30.

Успех «Локомотива» и «Динамо» идет за 4.00, на «Спартак» и «Торпедо» можно поставить за 10.00.

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