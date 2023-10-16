ФХР и «Лига Ставок» готовятся к форуму «Россия – спортивная держава»

19-22 октября в Перми пройдет XI Международный форум «Россия – спортивная держава», в рамках которого будут обсуждаться наиболее важные и насущные вопросы спортивной жизни страны.

ФХР совместно со своим многолетним партнером, букмекерской компанией «Лига Ставок», оборудуют специальный стенд, посетители которого смогут узнать всё о российском хоккее, его успехах и достижениях, о новых форматах и передовых технологиях, о вызовах, с которыми сталкивается любимая игра, и о том, как она встречает эти вызовы и добивается намеченных целей.

В прошлом стенды ФХР всегда были особенной точкой притяжения, сюда приходили известные гости, здесь проводились интересные дискуссии, шли живые обсуждения хоккейной жизни. Точно так же будет и на этот раз.

Точная программа работы стенда уточняется. Узнать о происходящем на стенде ФХР смогут не только участники и гости Форума, но и все желающие, поскольку будут организованы прямые онлайн-трансляции наиболее важных событий.

Посетителей ждет множество самой разнообразной и полезной информации, интерактивные развлечения, сюрпризы и многое другое. Не будем раскрывать все секреты, но можем заверить, что ФХР и «Лига Ставок» сделают все, чтобы жизнь на нашем стенде била ключом. Недостатка в интересных событиях не будет, и все эти события пройдут в живописном хоккейном антураже.

Приглашаем всех желающих посетить стенд №7 ФХР и «Лиги Ставок» на Форуме «Россия – спортивная держава в Перми!