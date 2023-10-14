Василий Уткин верит в гол сборной Казахстана в матче квалификации Евро-2024 против Дании



15 октября в 00:45 по астанинскому времени в матче отборочного турнира к Евро-2024 сборная Дании примет сборную Казахстана. Прогноз на эту встречу дал известный российский комментатор и амбассадор FONBET Василий Уткин.

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Букмекеры считают Данию фаворитом предстоящей встречи. Подопечным Адиева придется очень сложно на выезде в Копенгагене, и котировки FONBET на победу команд несоизмеримы: 1.16 – на хозяев и 20.00 – на гостей. Двойной исход «Ничья или победа Казахстана» идет в линии FONBET с коэффициентом 5.40.

В какой форме Дания

Перед началом квалификации к чемпионату Европы сборная Дании считалась главным фаворитом квартета H. Однако нельзя сказать, что отборочный турнир проходит гладко для скандинавов. В первом туре они победили Финляндию (3:1), но затем потерпели неожиданное поражение от Казахстана (2:3). После этого датчане одолели Северную Ирландию (1:0) и сыграли вничью со Словенией (1:1). А в двух последних матчах команда разгромила Сан-Марино (4:0) и снова обыграла Финляндию (1:0). После 6 встреч подопечные Каспера Юлманда набрали 13 очков и располагаются на второй позиции в группе, уступая лидирующей Словении по дополнительным показателям.

В отборочном турнире Дания в целом неплохо обороняется. В 5 из 6 матчей скандинавы не пропускали больше 1 мяча. Единственный провал с точки зрения защиты они допустили в игре с Казахстаном. Ведя со счетом 2:0, датчане неубедительно провели концовку, в которой пропустили трижды и уступили. В нападении же сборная Дании в последнее время выглядит довольно сдержанно. В 3 из 4 предыдущих встреч команда ограничивалась 1 голом. При этом в последнем матче против Финляндии Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил победный мяч лишь на 86-й минуте.

В какой форме Казахстан

Сборная Казахстана находится на подъеме. В прошлом году подопечные Магомеда Адиева победили в своей группе Лиги наций, а теперь достойно выступают в квалификации к Евро-2024. Казахстанцы стартовали в турнире с минимального поражения от Словении (1:2), но затем поочередно обыграли Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0). В предпоследней встрече команда уступила Финляндии (0:1), после чего снова взяла верх над Северной Ирландией (1:0). Набрав 12 очков в 6 турах, «ястребы» занимают четвертое место в группе, однако их отставание от Словении и Дании составляет всего 1 балл.

В первых двух матчах в отборе Казахстан не был продуктивен в защите и пропускал по 2 мяча. Тем не менее в поединке с датчанами казахстанцам удалось победить благодаря голам Бахтиёра Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Аймбетова. Вместе с тем в 4 следующих встречах «ястребы» трижды отыграли на ноль. В гостевом матче против Северной Ирландии победу Казахстану принес единственный мяч Аймбетова, а на своем поле североирландцам забил Максим Самородов.

Дания – Казахстан: статистика личных встреч

Дания имеет существенный перевес в очных встречах команд: 4 победы и 1 поражение. Скандинавы обыграли казахстанцев по 2 раза в отборочных турнирах к ЧМ-2006 (3:0 и 2:1) и ЧМ-2018 (4:1 и 3:1). Однако во втором туре квалификации к Евро-2024 Казахстан сумел прервать неудачную серию (3:2).

Прогноз Василия Уткина на матч Дания – Казахстан 14 октября: Казахстан забьет за 2.55 в FONBET

Прогресс Казахстана виден невооруженным взглядом. Недаром команда на старте квалификации к Евро обыграла Данию и лишь на 1 очко отстает от лидеров группы. Возможно, что на своем поле скандинавы возьмут реванш у казахстанцев, но я думаю, что предстоящий матч получится непростым для хозяев. Скорее всего, Казахстан снова забьет Дании, ведь подопечные Адиева отличались в 5 из 6 встреч отборочного турнира. В пользу гола гостей говорит и статистика очных противостояний – казахстанцы поражали ворота датчан в 4 последних матчах.

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