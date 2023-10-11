RAMZES666 стал новым амбассадором компании «Лига Ставок»

«Лига Ставок» и самый известный киберспортсмен СНГ в дисциплине Dota 2 – Роман «RAMZES666» Кушнарев подписали соглашение о сотрудничестве .

К компании амбассадоров-супергероев присоединился пятикратный победитель турниров серии MAJOR, самый влиятельный киберспортсмен по версии журнала «Forbes», один из лучших игроков на своей позиции в мире, победитель регионального DPC текущего года и и участник The International 2023 — RAMZES666.

«Ramzes666 это легенда киберспортивной сцены. Он не раз доказывал свой профессионализм в игре и в жизни. Мы считаем данный контракт значительным шагом по развитию бренда «Лига Ставок» в сегменте киберспорта.

Приветствуем Романа в наших рядах и желаем ему успехов на The International 2023! Вместе, чтобы побеждать!» – Михаил Журавский, руководитель направления киберспорта БК «Лига Ставок».

Новый амбассадор совместно с БК «Лига Ставок» задаст новый уровень в кибериндустрии, презентует топовый контент, а также поддержит масштабные акции и мероприятия компании.