«Спартак» отыгрался в дерби на 97-й минуте. Коэффициент на ничью доходил до 16.00

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«Спартак» отыгрался на 97-й минуте мачта с ЦСКА благодаря голу Хесуса Медины (2:2).

За несколько минут до гола бывшего игрока ЦСКА коэффициент на ничейный результат доходил до 16.00. Милан Гайич открыл счет на 31-й минуте, Квинси Промес на 39-й забил ответный мяч. Гайич на 60-й стал автором дубля.

В прематче на ничью был коэффициент 3.50.

«Спартак» набрал 19 очков и делит четвертое место в РПЛ с «Локомотивом». ЦСКА остался на девятой строчке.

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18 комментариев

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Алимхан Хангазиев
смена тренера
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Receptik
У Спартака игры нет от слова совсем, что крайне печально. Перепасовки в своей штрафной и пасы назад это просто пародия на футбол. И из матча в матч Абаскаль ничего не делает с этой ситуацией
+6
-1
+5
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Сергей48
Крепкие 2:2, в дерби середняков!
+3
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+3
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Updated
Ничья конечно лучше поражения, но игры в обороне , как не было, так и нет, в атаке тоже наступила импотенция.
+2
0
+2
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Иван Иванов
Ответ Александр ФКСМ
да сливают тренера что не видно что ли .реально такое чувство .что абаскаль чем то обидел
хинкаль там мутит.
+1
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Bring Me The Horizon
Низкий кэф
Я думал такой был перед матчем на победу спартака
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Алимхан Хангазиев
Ответ Receptik
У Спартака игры нет от слова совсем, что крайне печально. Перепасовки в своей штрафной и пасы назад это просто пародия на футбол. И из матча в матч Абаскаль ничего не делает с этой ситуацией
я бы тебе поставил 10000 лайков,эти перепасовки у себя в штрафной просто бесит
+2
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krossalex
Никакого разума в игре Спартака как ни старался, не увидел. Абаскаля гнать, Денисов - редкостное дно, Мозес - лентяй и пофигист, Мартинс - неуклюжая цапля. Это не игра, а тупое катание мяча. Игроки не понимают друг друга и отдают пас либо с дикой силой, либо в недодачу, и стоят и смотрят, как противник спокойно его подбирает. А еще здорово смотреть, как два спартаковца утыкаются друг в друга и не могут определиться, кому дальше с мячом бежать.Вроде Спартак и не проиграл, но такой отстой, что никакой валидол не поможет.
+1
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Андрей Петров
Абоскаль вон из команды!!!
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Александр Болгов
Гайич. Промес, Медина- А где Ивановы. Петровы и Сидоровы. Гайич- офицер российской армии? А то на Исинбаеву бочку катили, что это не формализм?
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Павел Ермаков
Выскажу свое мнение по дерби.Накала борьбы не увидел.Игра была мягкой и осторожной у обеих команд.Ноги с корнем никто не вырывал,как в старые,добрые времена.Спартак владел мячом 70% игрового времени.Напомню,что красно-белые играли вообще без чистых нападающих.Вывод:
1.По подходам к воротам лучше был цска.
2.Два красивых гола-дурака от Гайича.
3.Красивейший гол-дурак от Промеса.
4.Использованный полумомент Медины.
5.Чистых ,убойных голевых моментов в игре не было.
16 на ничью.Зарядил 500 рублей.Вся радость.Всем добра и мира.
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Геннадий Туник
"Манчестер Юнайтед" накануне успел в компенсированное время при счете 0:1 забить дважды.
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Pro_Evolution
И тут реклама Винлайн? С коэффициентами
Журавель, разлогинься
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Ранальду с пивком
До чего РПЛ дожила , матч Краснодар - КС, куда больший интерес вызывает, чем дерби всея Руси… Там матч обещает красивый футбол обеих команд , да и важный с турнирной точки зрения
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Михаил Зюбин
Баженов топчик, предсказал результат перед матчем.
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Алимхан Хангазиев
Ответ Алимхан Хангазиев
смена тренера
однозначно
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Алимхан Хангазиев
в такой дерби надо выпускать больше своих воспитанников,потому что они знают цену в дерби
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Александр ФКСМ
Ответ Receptik
У Спартака игры нет от слова совсем, что крайне печально. Перепасовки в своей штрафной и пасы назад это просто пародия на футбол. И из матча в матч Абаскаль ничего не делает с этой ситуацией
да сливают тренера что не видно что ли .реально такое чувство .что абаскаль чем то обидел
0
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