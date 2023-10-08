«Спартак» отыгрался в дерби на 97-й минуте. Коэффициент на ничью доходил до 16.00

«Спартак» отыгрался на 97-й минуте мачта с ЦСКА благодаря голу Хесуса Медины (2:2).

За несколько минут до гола бывшего игрока ЦСКА коэффициент на ничейный результат доходил до 16.00. Милан Гайич открыл счет на 31-й минуте, Квинси Промес на 39-й забил ответный мяч. Гайич на 60-й стал автором дубля.

В прематче на ничью был коэффициент 3.50.

«Спартак» набрал 19 очков и делит четвертое место в РПЛ с «Локомотивом». ЦСКА остался на девятой строчке.

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