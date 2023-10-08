Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ. Коэффициент на победу «Арсенала» перед голом был 8.00

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«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в 8-м туре АПЛ.

Габриэл Мартинелли забил победный мяч на 86-й минуте. Это первая победа «Арсенала» над «Манчестер Сити» с 2015 года и первая для Микела Артета против «Сити» в АПЛ. До этого было сыграно 7 матчей – 7 поражений.

«Ман Сити» был фаворитом матча с коэффициентом 2.50, на «Арсенал» в прематче давали 2.90. На 85-й минуте игры победу лондонцев котировали за 8.00.

«Арсенал» делит первое место в АПЛ с «Тоттенхэмом», у них по 20 очков. «Сити» – на третьем месте с 18 баллами.

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17 комментариев

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Арман Мартиросян
Молодцы Арсенал, полностью заслуженная победа. Сити опять подключил своего 12 игрока, но в этот раз не получилось.
+24
-4
+20
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Gunner_14
С почином! Не останавливайся, Микель
+10
0
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Алексей Фирстов
Всех болельщиков Арсенала с долгожданной победой над принципиальнейшим соперником! Ученику удалось победить учителя.
+6
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+6
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gninnur esrever*
Только не впервые в карьере, а впервые в АПЛ, все же.
+4
0
+4
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Арман Мартиросян
Ответ Эксперимент
Фанат Ливерпуля? Что там еще, Сити купил судью в матче Ттх-Ливер? Может с Брайтоном тоже купил?
Правда глаза мозолит, да?
+6
-2
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masti Tu hastam
Ответ AseiA
Безумно важная победа В том сезоне арсенал упустил чемпионство в матчах с Сити Выиграли бы хоть один матч и чемпионами стали. Надеюсь в этом сезоне выбьем Сити в лиге чемпионов и финале кубка Англии , отомстим за все сезоны)
ты сума сходишь
+3
0
+3
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& Co1366
Ученик подобрал ключик к учительской.
+1
0
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Эксперимент
Ответ Арман Мартиросян
Молодцы Арсенал, полностью заслуженная победа. Сити опять подключил своего 12 игрока, но в этот раз не получилось.
Фанат Ливерпуля? Что там еще, Сити купил судью в матче Ттх-Ливер? Может с Брайтоном тоже купил?
+3
-2
+1
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эрбол саламатов
как говорится , все бывает в первый раз
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Эксперимент
Поздравляю Артету. Ученик подтягивается к учителю.
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gninnur esrever*
Надеюсь, не последний.
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Aleksandr Khachoyan
Не в первые в карьере. Он в кубке Англии обыгрывал его и в суперкубке. Это была первая победа именно в АПЛ:)
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rusa8605
В АПЛ первый раз. А так в кубке обыгрывал и в суперкубке тоже
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Александр Фадин
Ответ gninnur esrever*
Только не впервые в карьере, а впервые в АПЛ, все же.
когда в тексте было ок, а заг подкачал. Спасибо
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