Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ. Коэффициент на победу «Арсенала» перед голом был 8.00

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в 8-м туре АПЛ.

Габриэл Мартинелли забил победный мяч на 86-й минуте. Это первая победа «Арсенала» над «Манчестер Сити» с 2015 года и первая для Микела Артета против «Сити» в АПЛ. До этого было сыграно 7 матчей – 7 поражений.

«Ман Сити» был фаворитом матча с коэффициентом 2.50, на «Арсенал» в прематче давали 2.90. На 85-й минуте игры победу лондонцев котировали за 8.00.

«Арсенал» делит первое место в АПЛ с «Тоттенхэмом», у них по 20 очков. «Сити» – на третьем месте с 18 баллами.

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