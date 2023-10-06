NCAA выступает за ужесточение государственных правил ставок на спорт в США

Национальная ассоциация студенческого спорта США (NCAA) провела опрос студентов-спортсменов, проанализировала законы и нормативные акты по всей стране, чтобы определить типовые законодательные положения для рекомендаций по ставкам на студенческий спорт.

NCAA выступает за обязательное сообщение на горячие линии для органов, занимающихся азартными играми, ужесточение наказаний для игроков, которые преследуют студентов-спортсменов, и обязательное обучение операторов, помогающее выявлять случаи домогательств.

Также организация хочет, чтобы во всех штатах действовали правила, выявляющие внесенных в реестр самоограничения игроков и запрещающие регистрировать игроков младше 21 года.

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