«Дзюба со Слуцким в дуэте обошлись примерно в 50 млн рублей». Управляющий партнер «Пари» Сергеев о новых амбассадорах «Лиги Ставок»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня медийный футбол Ставки

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба стали амбассадорами букмекерской компании «Лига Ставок», а позже и персонажами вселенной комиксов «Лига Супергероев». Там у каждого из прообразов известных спортсменов и амбассадоров есть своя суперсила. 

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев в телеграм-канале прокомментировал подписание:

«Хотели мы Дзюбу подписать. Мучались, спорили, сомневались... с одной стороны он топ по узнаваемости (по всем опросам, которые проводили), с другой ниже плинтуса по имиджу (также по опросам).

Вспоминая то, что предлагали нам, оцениваю, что контракт для «Лиги Ставок» на него одного обошелся под 30 млн. Думаю вместе со Слуцким в дуете вышло около 50 млн. На мой взгляд – это слишком большие деньги за такой спорный результат. Хотя говорят, что в следующем сезоне Медиалиги они вдвоем свою
команду будут делать.

С другой стороны вряд ли команда Медиалиги вошла в стоимость контракта. Соответственно поедет допником еще на +20 [миллионов]».

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2 комментария

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Ебздрогыч
Супергерои - человек-пончик и дрочмэн!
+1
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Bul.Bul
Пипл хавает, потому эти персонажи и востребованы
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