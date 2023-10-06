«Дзюба со Слуцким в дуэте обошлись примерно в 50 млн рублей». Управляющий партнер «Пари» Сергеев о новых амбассадорах «Лиги Ставок»

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба стали амбассадорами букмекерской компании «Лига Ставок», а позже и персонажами вселенной комиксов «Лига Супергероев». Там у каждого из прообразов известных спортсменов и амбассадоров есть своя суперсила.

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев в телеграм-канале прокомментировал подписание:

«Хотели мы Дзюбу подписать. Мучались, спорили, сомневались... с одной стороны он топ по узнаваемости (по всем опросам, которые проводили), с другой ниже плинтуса по имиджу (также по опросам).

Вспоминая то, что предлагали нам, оцениваю, что контракт для «Лиги Ставок» на него одного обошелся под 30 млн. Думаю вместе со Слуцким в дуете вышло около 50 млн. На мой взгляд – это слишком большие деньги за такой спорный результат. Хотя говорят, что в следующем сезоне Медиалиги они вдвоем свою

команду будут делать.

С другой стороны вряд ли команда Медиалиги вошла в стоимость контракта. Соответственно поедет допником еще на +20 [миллионов]».

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