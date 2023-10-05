Сайт благотворительного фонда Елены Исинбаевой рекламировал услуги нелегального букмекера

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Сайт благотворительного фонда Елены Исинбаевой рекламировал услуги нелегального букмекера 1win.

На главной странице разместили ссылки на зеркала, страницу с бонусами, казино, минимальные суммы для депозита и вывода, расписаны линии, суммы бонусов, принимаемые валюты и прочее.

29 сентября представители фонда Исинбаевой утверждали, что на сайте произошел технический сбой, по состоянию на 5 октября сайт перестал открываться.

Благотворительный фонд Исинбаевой создан в 2013 году. С 2017-го по 2020 год организация получила президентские гранты на общую сумму 39 млн рублей. Cейчас фонд бывшей спортсменки, по словам представителей организации, продолжает работу, но не проводит никаких мероприятий. Последнее – Кубок Елены Исинбаевой – прошел в январе января 2022 года в Москве.

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