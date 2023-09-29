Представитель благотворительного фонда Исинбаевой о том, почему сайт организации не работает: «Технический сбой. У нас все работает»
В благотворительном фонде Исинбаевой объяснили, почему сайт организации не работает.
Накануне сообщалось, что благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России.
Сейчас сайт проекта переадресовывает посетителей на страницу букмекерской конторы.
«Технический сбой, значит. У нас все работает», – сообщила представитель фонда.
По ее словам, организация на данный момент не ведет деятельность, так как нет средств от жертвователей.
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