Представитель благотворительного фонда Исинбаевой о том, почему сайт организации не работает: «Технический сбой. У нас все работает»

Теги Елена Исинбаева Благотворительность Легкая атлетика

В благотворительном фонде Исинбаевой объяснили, почему сайт организации не работает.

Накануне сообщалось, что благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России.

Сейчас сайт проекта переадресовывает посетителей на страницу букмекерской конторы.

«Технический сбой, значит. У нас все работает», – сообщила представитель фонда.

По ее словам, организация на данный момент не ведет деятельность, так как нет средств от жертвователей.

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