У «МЮ» – худший старт сезона с 1986 года. На невыход из группы ЛЧ коэффициент в районе двойки

Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Эрик тен Хаг Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» – единственный английский клуб без побед в Лиге чемпионов .

Команда Эрика тен Хага в этом сезоне Лиги чемпионов ни разу не выиграла. У нее два поражения в двух матчах – от «Баварии» (3:4) и от «Галатасарая» (2:3). После победы «Ньюкасла» над «ПСЖ» (4:1) в среду теперь у всех английских команд, кроме «МЮ», есть хоть одна победа в сезоне ЛЧ. 

«МЮ» проиграл 6 из 10 первых матчей сезона впервые с 1986 года, но букмекеры все еще верят, что команда выйдет в плей-офф ЛЧ. Выход в 1/8 финала – 1.63, на невыход – 2.28. Финишируют третьими в группе – 2.95.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Ни дня без рекорда!
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