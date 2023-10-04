BetBoom подписал соглашение с медиафутбольной командой «Чисто Питер» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт». Клуб также представил новичка – Павла Погребняка

3 октября состоялась официальная церемония подписания соглашения между букмекером BetBoom и медиафутбольной командой «Чисто Питер». Местом проведения был выбран первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», который прошел в Москве. В подписании соглашения приняли участие руководитель команды «Чисто Питер» Илья Балакирев и президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров.

«Медийный футбол набирает популярность в России. Это видно по высокой посещаемости, так на финальный матч BetBoom Московский Кубок Селебрити пришло порядка 20 000 зрителей. Мы рады, что нашу команду партнеров укрепила молодая, но достаточно амбициозная и подающая надежды команда «Чисто Питер». Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным, мы планируем совместно с командой реализовывать онлайн и оффлайн проекты, проводить мероприятия для болельщиков, а также организовывать интересные мероприятия в клубах BetBoom в Санкт-Петербурге», — сказал президент BetBoom Константин Макаров.

Также на форуме «Чисто Питер» представил нового игрока команды – Павла Погребняка, амбассадора BetBoom.

«Мы довольны тем, как команда «Чисто Питер» проявляет себя в первом медийном сезоне — об этом свидетельствуют десятки тысяч подписчиков в соцсетях, миллионы просмотров и заполненный «Петровский», — говорит руководитель команды «Чисто Питер» Илья Балакирев. — Наш успех заметил BetBoom — и теперь мы совершенно точно и уверенно можем сказать, что «Чисто Питер» в медийном футболе надолго. Пристегнитесь, мы только разгоняемся!».

Сам Павел анонсировал участие в ближайших матчах команды и поблагодарил компанию BetBoom за выбор нового партнера, который, со слов футболиста, продлит его карьеру в футболе.