«Игра должна позиционироваться как развлечение». Анна Балашова о рекламе беттинга

Директор юридического департамента букмекерской компании БЕТСИТИ выступила на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Одной из самых обсуждаемых тем форума «Азартные игры: отчисления на спорт» стала реклама индустрии и новые требования к ней.

Ее прокомментировала директор юридического департамента букмекерской компании БЕТСИТИ Анна Балашова.

«На форуме много внимания уделяется институту «самоограничения игроков» и ответственной игре. Это действительно острая проблема, которую надо решать и представителям органов государственной власти, и букмекерскому сообществу.

В связи с этим, отмечу важность развития этических стандартов в индустрии. Это относится и к рекламе букмекеров.

Было бы целесообразно разрешить использование образов людей в рекламе, включая известных спортсменов, комментаторов, спортивных экспертов. Однако игру в рекламе надо позиционировать как развлечение, возможность проверить знания в спорте, а не способ заработка.

Такой подход минимизирует вовлечение в игру лиц, склонных к игровой зависимости», – отметила Анна Балашова.