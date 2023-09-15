NBA, Бундеслига и многие другие турниры стали доступны для просмотра и ставок в BetBoom!

Пользователям BetBoom стали доступны трансляции новых турниров.

Какие турниры стали доступны для просмотра и ставок?

Футбол:

Германия. Бундеслига

Германия. Бундеслига 2

Кубок Испании

Португалия. Примера

Кубок Португалии

Кубок Португальской лиги

Бразилия. Минейро

Кубок Бразилии

Баскетбол:

NBA

WNBA

И многие другие!

Как посмотреть игру и сделать ставку?

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Помимо новых трансляций, на сайте, в приложениях и в клубах BetBoom доступны к просмотру такие турниры как: РПЛ, испанская Примера и Сегунда, итальянская Серия А и Серия B, французская Лига 1 и Лига 2, польская Экстракласа, нидерландский Эредивизи, Кубок Либертадорес, Чемпионат мира по хоккею, US Open, Australian Open, Roland Garros, Davis Cup, Кубок Мира по баскетболу, Лига Чемпионов ФИБА, Кубок Европы ФИБА, баскетбольные Евролига и Еврокубок, а также многие другие турниры.