ФБР сообщило, что букмекерскую платформу Stake взломали северокорейские хакеры. $41 млн украли для финансирования ядерной программы

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило, что к недавнему взлому криптовалютной букмекерской платформы Stake.com причастна хакерская группа Lazarus, тесно связанная с правительством Северной Кореи.

В начале этой недели северокорейские хакеры опустошили несколько криптовалютных кошельков на платформе – общий ущерб составил около $41 млн.

«Эти же хакеры из КНДР несут ответственность за несколько других громких международных криптовалютных взломов последних лет», – отмечается в заявлении ведомства.

Бюро расследований считает, что украденные деньги пойдут на финансирование ядерной программы Северной Кореи – только за 2023 год спонсируемая государством группировка Lazarus украла более $200 млн с различных криптовалютных платформ.

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Хакеры украли $41 млн у крипто-букмекера Stake.сom

2 комментария

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Вадим Chemic
Ответ jqzn88xn6n
Хорошие новости)
и чем же новость хорошая?
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Хорошие новости)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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