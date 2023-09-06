Хакеры украли $41 млн у крипто-букмекера Stake.сom

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Stake.сom подвергся кибератаке, в результате которой был нанесен убыток в размере 41,3 миллиона долларов.

Помимо материального ущерба крипто-казино получило серьезный удар по репутации, отмечают эксперты. Взлом Stake.сom также может вызвать пристальное внимание регулирующих органов к крипто-букмекеру и крипто-казино, которые подверглись атаке.

При этом Stake.сom реализует множество дополнительных мер для обеспечения безопасности клиентов: использование клиентами более сложных паролей, двухфакторной аутентификации, технологий шифрования для защиты данных пользователей и финансовых транзакций, регулярные проверки безопасности для выявления и устранения потенциальных уязвимостей.

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