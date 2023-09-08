Новая Зеландия – главный фаворит чемпионата мира по регби

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8 сентября во Франции стартует десятый в истории чемпионат мира по регби. Титул будет защищать сборная ЮАР, выигрывавшая турнир трижды.

Букмекеры называют главным фаворитом ЧМ-2023 сборную Новой Зеландии. Поставить на победу представителей Океании можно по коэффициенту 3.75. Выход новозеландцев в финал идет в линии БК «Пари» за 2.10, в полуфинал – за 1.50. Чемпионом мира команда не была с 2015 года, но за это время семь раз выиграла Чемпионат регби – ежегодный турнир с участием сильнейших сборных Южного полушария.

Вторым по шансам претендентом на победу считаются хозяева турнира. Сборная Франции трижды играла в финалах ЧМ, а также 17 раз побеждала в Кубке шести наций. Поставить на то, что Франция впервые в истории станет чемпионом мира, можно по коэффициенту 4.00. Ставки на выход французов в финал принимаются за 2.20, на их попадание в четверку сильнейших – за 1.60.

Тройку претендентов на победу замыкает сборная ЮАР. Если действующим чемпионам мира удастся защитить титул, сыграет котировка 4.30. Выход южноафриканцев в финал оценивается коэффициентом 2.40, в полуфинал – 2.00.

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