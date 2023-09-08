Клиенты PARI уверены в проигрыше Медведева в матче с Алькарасом и проходе Джоковича в финал US Open

На US Open сегодня сыграют полуфиналы мужской сетки: Карлос Алькарас против Даниила Медведева и Бен Шелтон против Новака Джоковича.

Клиенты БК «Пари» уверены в успехе Алькараса в первом полуфинале. В общем обороте ставок на два возможных варианта исхода матча зафиксировано соотношение 93% на 7% не в пользу Медведева. Если теннисисты отыграют больше трех сетов, зайдет котировка 1.60. Спрогнозировать, что матч продлится все пять сетов, можно за 3.40. Вероятность тай-брейка в матче букмекеры оценивают коэффициентом 1.83.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч – 370 000 рублей на победу Алькараса по коэффициенту 1.30. Клиент «Пари» добавил этот прогноз в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.03.

Во втором полуфинале Джокович – явный фаворит. Заключить пари на победу серба при общем тотале сетов меньше 3.5 можно за 1.67. Победа Шелтона хотя бы в одном сете котируется за 2.03. Если оба теннисиста выиграют сет, но победителем станет Джокович, сыграет ставка за 2.40. Счет 6:1 или 1:6 в одном из сетов оценивается коэффициентом 2.65.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч – 370 000 рублей на победу Джоковича по коэффициенту 1.07. Клиент «Пари» добавил этот прогноз в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.03.

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