Клиенты PARI уверены в проигрыше Медведева в матче с Алькарасом и проходе Джоковича в финал US Open

Теги Новак Джокович US Open ATP Ставки на спорт Даниил Медведев Ставки на теннис Ставки на сегодня Карлос Алькарас Бен Шелтон Ставки

На US Open сегодня сыграют полуфиналы мужской сетки: Карлос Алькарас против Даниила Медведева и Бен Шелтон против Новака Джоковича.

Клиенты БК «Пари» уверены в успехе Алькараса в первом полуфинале. В общем обороте ставок на два возможных варианта исхода матча зафиксировано соотношение 93% на 7% не в пользу Медведева. Если теннисисты отыграют больше трех сетов, зайдет котировка 1.60. Спрогнозировать, что матч продлится все пять сетов, можно за 3.40. Вероятность тай-брейка в матче букмекеры оценивают коэффициентом 1.83.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч – 370 000 рублей на победу Алькараса по коэффициенту 1.30. Клиент «Пари» добавил этот прогноз в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.03.

Во втором полуфинале Джокович – явный фаворит. Заключить пари на победу серба при общем тотале сетов меньше 3.5 можно за 1.67. Победа Шелтона хотя бы в одном сете котируется за 2.03. Если оба теннисиста выиграют сет, но победителем станет Джокович, сыграет ставка за 2.40. Счет 6:1 или 1:6 в одном из сетов оценивается коэффициентом 2.65

Самая крупная из ставок на предстоящий матч – 370 000 рублей на победу Джоковича по коэффициенту 1.07. Клиент «Пари» добавил этот прогноз в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.03.

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