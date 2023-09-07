Три игры «Спартака» – самые популярные среди бетторов за первые семь туров РПЛ

По данным букмекерской компании «Пари», клиенты активнее всего за семь прошедших туров РПЛ ставили на матчи «Спартака». Сразу три игры суммарно составили больше 10% от общего оборота ставок на турнир.

В их числе матчи «Спартака» против «Балтики», «Зенита» и «Урала».

При этом в седьмом туре РПЛ матч ЦСКА – «Зенит» чуть опередил игру «Краснодар» – «Спартак» – 23% против 22% от общего оборота ставок за тур.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Гид по квалификации на Евро-2024. Шотландия выше Испании, Греция может потеснить Нидерланды

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?