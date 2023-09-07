Три игры «Спартака» – самые популярные среди бетторов за первые семь туров РПЛ
По данным букмекерской компании «Пари», клиенты активнее всего за семь прошедших туров РПЛ ставили на матчи «Спартака». Сразу три игры суммарно составили больше 10% от общего оборота ставок на турнир.
В их числе матчи «Спартака» против «Балтики», «Зенита» и «Урала».
При этом в седьмом туре РПЛ матч ЦСКА – «Зенит» чуть опередил игру «Краснодар» – «Спартак» – 23% против 22% от общего оборота ставок за тур.
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В их числе матчи «Спартака» против «Балтики», «Зенита» и «Урала»."
Ну как после этого удивляться тому, что букмекеры и живущие за счет рекламы букмекеров СМИ так сильно любят богатеньких красно-белых буратин. Пара статей в СМИ о непревзойденном величии лучшего футбольного клуба в истории Вселенной, божественного Спартака - и вот уже красно-белые радостно несут свои денежки и делают ставки на неизбежную победу Спартака в матчах со всякими там жалкопрезренными провинциалами - Уралом и Зенитом. После чего эти денежки через руки букмекеров частично попадают в карманы журналистов, которые продолжают всячески раздувать тему Спартака в расчете на будущие доходы.
По сути, это узаконенный лохотрон.