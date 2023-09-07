Три игры «Спартака» – самые популярные среди бетторов за первые семь туров РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

По данным букмекерской компании «Пари», клиенты активнее всего за семь прошедших туров РПЛ ставили на матчи «Спартака». Сразу три игры суммарно составили больше 10% от общего оборота ставок на турнир.

В их числе матчи «Спартака» против «Балтики», «Зенита» и «Урала».

При этом в седьмом туре РПЛ матч ЦСКА – «Зенит» чуть опередил игру «Краснодар» – «Спартак» – 23% против 22% от общего оборота ставок за тур.

Раздел «Ставки» на Sports.ru 

Гид по квалификации на Евро-2024. Шотландия выше Испании, Греция может потеснить Нидерланды

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
михаил караваев
теперь понятно, почему проиграли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den_84
и здесь самые популярные )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Древний спартач
Самые большие суммы на матч с Уралом поставили жители Москвы Литвинов и Селихов . Имена неизвестны .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Celsius
"По данным букмекерской компании «Пари», клиенты активнее всего за семь прошедших туров РПЛ ставили на матчи «Спартака». Сразу три игры суммарно составили больше 10% от общего оборота ставок на турнир.
В их числе матчи «Спартака» против «Балтики», «Зенита» и «Урала»."
Ну как после этого удивляться тому, что букмекеры и живущие за счет рекламы букмекеров СМИ так сильно любят богатеньких красно-белых буратин. Пара статей в СМИ о непревзойденном величии лучшего футбольного клуба в истории Вселенной, божественного Спартака - и вот уже красно-белые радостно несут свои денежки и делают ставки на неизбежную победу Спартака в матчах со всякими там жалкопрезренными провинциалами - Уралом и Зенитом. После чего эти денежки через руки букмекеров частично попадают в карманы журналистов, которые продолжают всячески раздувать тему Спартака в расчете на будущие доходы.
По сути, это узаконенный лохотрон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий