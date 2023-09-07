Борьба за ЕВРО продолжается

Теги Сборная Англии по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Ставки

С 7 по 12 сентября очередное окно ФИФА, в рамках которого пройдут матчи квалификации чемпионата Европы.

Сборные сыграют по два матча в своих группах. Сборная Казахстана за этот период проведет два домашних матча против сборных Финляндии и Северной Ирландии.
Финалисты последнего ЕВРО сборная Англии в сентябре проведут два выездных матча – в квалификации против Украины и товарищеский матч против соседей сборной Шотландии.
Сборная Франции, идущая со 100% результатом – 12 очков в 4 матчах успеет также сыграть в группе с Ирландией, а затем отправится в гости к сборной Германии, чтобы сыграть товарищеский матч.

Фаворитов и расписание сентябрьских матчей можно посмотреть по ссылке.

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