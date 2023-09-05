Британские букмекеры не принимают ставки на желтые карточки Пакета. FA ведет расследование в его отношении

Британские букмекеры William Hill, Betfair, Bet365, Sky Bet, Paddy Power и Betway больше не будут принимать ставки на получение желтых карточек футболистом «Вест Хэма» Лукасом Пакета.

Из линии перед матчем «Вест Хэма» в рамках АПЛ против «Лутона» ставка уже пропала, во время матча ее так же не было. Это решение связано с расследованием Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении Пакета – игрок подозревается в намеренном получении желтых карточек с целью заработка на ставках в БК в трех матчах АПЛ.

БК Betway, которая является титульным спонсором «Вест Хэма», решила отказаться от ставок на желтую карточку не только для одного Пакеты, но и для всех игроков команды.

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