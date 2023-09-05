«МЮ» при тен Хаге проиграл 9 из 10 матчей на выезде соперникам из топ-9

«Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге неудачно играет на выезде.

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье уступил в гостях «Арсеналу» (1:3) в центральном матче 4-го тура АПЛ.

Под руководством Эрика тен Хага «МЮ» проиграл в восьми из девяти выездных встреч с соперниками из топ-9 прошлого сезона, а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

В этом списке: «Ман Сити» (3:6), «Ливерпуль» (0:7), «Арсенал» (2:3, 1:3), «Брайтон» (0:1), «Ньюкасл» (0:2), «Тоттенхэм» (0:2, 2:2), «Брентфорд» (0:4), «Астон Вилла» (1:3).

После перерыва на сборные «МЮ» сыграет с «Брайтоном». Манкунианцы не выигрывают в трех встречах подряд, в прошлом сезоне дважды уступили в АПЛ, но в полуфинале Кубка Англии оказались сильнее в серии пенальти.

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