«МЮ» при тен Хаге проиграл 9 из 10 матчей на выезде соперникам из топ-9

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ставки на спорт Эрик тен Хаг Ставки на футбол Ставки

«Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге неудачно играет на выезде.

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье уступил в гостях «Арсеналу» (1:3) в центральном матче 4-го тура АПЛ.

Под руководством Эрика тен Хага «МЮ» проиграл в восьми из девяти выездных встреч с соперниками из топ-9 прошлого сезона, а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

В этом списке: «Ман Сити» (3:6), «Ливерпуль» (0:7), «Арсенал» (2:3, 1:3), «Брайтон» (0:1), «Ньюкасл» (0:2), «Тоттенхэм» (0:2, 2:2), «Брентфорд» (0:4), «Астон Вилла» (1:3).

После перерыва на сборные «МЮ» сыграет с «Брайтоном». Манкунианцы не выигрывают в трех встречах подряд, в прошлом сезоне дважды уступили в АПЛ, но в полуфинале Кубка Англии оказались сильнее в серии пенальти.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ждал дня зарплаты, чтобы поиграть». Забаненный Тоуни – впервые в деталях о зависимости от ставок

Средний xG в АПЛ вырос с 2,99 до 3,54. Что это значит для ставок?

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Сначала в Англии было топ-4, потом топ-6, сейчас вот топ-9. Из уважения к Челси предлагаю сделать топ-12
+78
0
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Ответ Ебздрогыч
Сначала в Англии было топ-4, потом топ-6, сейчас вот топ-9. Из уважения к Челси предлагаю сделать топ-12
И от страны в ЛЧ играют 4 только. Считаю это не справедливо. 5-6 место АПЛ как минимум заслуживает участия в ЛЧ по силе. Более того, это было бы гораздо интереснее. Посмотрите группы ЛЧ. Добрая половина вообще не понятно как там оказалась. Супер лига уже существует и это АПЛ.
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Доминатор3000
Ну а что такого? Человек 2 года у руля. Слабых команд наверху нет. Везде качественные игроки,хорошие тренеры. Брентфорд кого угодно может обыграть. Брайтон тем более. Вилла с Эмери,дома тоже не подарок. А приехать к Арсеналу или Ливерпулю конкретно за победой,может только Пеп 🙂
это в каком классе год и пара месяцев округляется до 2 лет?
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Ну а что такого?
Человек 2 года у руля.
Слабых команд наверху нет.
Везде качественные игроки,хорошие тренеры.
Брентфорд кого угодно может обыграть.
Брайтон тем более.
Вилла с Эмери,дома тоже не подарок.
А приехать к Арсеналу или Ливерпулю конкретно за победой,может только Пеп 🙂
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Что значит не везёт? Это футбольная команда, а не автомат Блэк Джек.
Проблема видна на лицо. Нет своей игры первым номером, МЮ всегда играет от соперника, даже с командами второй половины, да и там в 90% случаев все решает класс игроков, личное мастерство.
Игроки не понимают, во что играют. Я вот сидел и смотрел позавчера на движение и реакцию самимх игроков по ходу игры. Первых 15 минут - пытались прессинговать, но без понятия зачем и что нужно делать дальше. Потом закрылись, и после потери мяча Арсеналом тоже ноль идей - кроме как запулить на Рэша и убежать. Но сори - это не тактика, тем более для клуба в лярд стоимости игроков.
Но самое интересное было в конце - Арсенал полностью раскрылся и ничего, как исполнять индивидуально игроки просто понятия не имели...
Везёт тем, кто везёт. МЮ никуда не едет второй год, это лебедь рак и щука с баснописцем Крыловым на лавке
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Любезный Коссутий
да, гостевые матчи Тен Хаг откровенно не умеет играть, и он никак не исправляет эту ситуацию. думаю, стоит дать еще немного времени в этом сезоне, и если ситуация не улучшится к декабрю/январю (или не выйдет из группы ЛЧ, откуда Бавария и МЮ с закрытыми глазами должны выходить), то можно указывать на дверь. так было бы логичнее, но туповатый менеджмент МЮ не будет ждать результатов до зимы, а сейчас дать ему улучшенный контракт, чтобы потом заплатить неустойку побольше.
Насчет ЛЧ, Галатасарай неплохую банду собрал, старые, но опытные. Не сказал бы, что МЮ прям с закрытыми глазами должен выходить..
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
да, гостевые матчи Тен Хаг откровенно не умеет играть, и он никак не исправляет эту ситуацию. думаю, стоит дать еще немного времени в этом сезоне, и если ситуация не улучшится к декабрю/январю (или не выйдет из группы ЛЧ, откуда Бавария и МЮ с закрытыми глазами должны выходить), то можно указывать на дверь. так было бы логичнее, но туповатый менеджмент МЮ не будет ждать результатов до зимы, а сейчас дать ему улучшенный контракт, чтобы потом заплатить неустойку побольше.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Кстати, дома почти всех их обыграли. А вот выезды да –такие.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Frank Gallaher
Арсеналу уже и 7-0 приписали...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Школьник Спарты
Увольнять физрука тен хага. Вместо него, не знаю даже кого. Черчесова.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Покайтесь, и верните Моуриньо. Он с этими брёвнами ЛЕ брал.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jordy
Ответ Andrew Kolevatykh
Вроде и логика есть, но все же посмотреть на английские клубы можно и в АПЛ. ЛЧ интересна в т.ч. и тем, что можно увидеть противостояние команд из самых разных чемпионатов
Да проблема в том, что во многих матчах противостояния нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Kolevatykh
Ответ Виталий Ан
И от страны в ЛЧ играют 4 только. Считаю это не справедливо. 5-6 место АПЛ как минимум заслуживает участия в ЛЧ по силе. Более того, это было бы гораздо интереснее. Посмотрите группы ЛЧ. Добрая половина вообще не понятно как там оказалась. Супер лига уже существует и это АПЛ.
Вроде и логика есть, но все же посмотреть на английские клубы можно и в АПЛ. ЛЧ интересна в т.ч. и тем, что можно увидеть противостояние команд из самых разных чемпионатов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
7хаг позор футбола
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Доминатор3000
Ну в том сезоне он был и в этом. Вот типа второй сезон его. Душнила,докопался же. Буду я ещё месяцы его считать.
действительно, арифметика для слабаков, а то, что этот сезон только начался, так это опустим
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
r24y48pvqr
С проглотом проигрывает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Туаев
Какой-то отталкивающий персонаж этот Тен хаг.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
это статистика Лутона какого-то, и после таких результатов у Тенхека ещё есть фанбаза, шок
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
меланиста, почему тебя так легко узнать? ))
беги пока Кверти не пришёл :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Frank Gallaher
Ответ Mykytka
Насчет ЛЧ, Галатасарай неплохую банду собрал, старые, но опытные. Не сказал бы, что МЮ прям с закрытыми глазами должен выходить..
Особенно в Турции, думаю будет очень и очень непросто!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Ответ Штаны Габора Кирая
Покайтесь, и верните Моуриньо. Он с этими брёвнами ЛЕ брал.
У него не было таких дорогих бревен 🤣🤣🤣, но ЛЕ даже с прутиками взял.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Топ-9? Почему 9?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Direct free kick
зря докапываешься, человек хотел сказать 2-й год видимо, правильнее конечно 2-й сезон
хотеть и сделать - очень разные понятия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Ответ Виталий Ан
И от страны в ЛЧ играют 4 только. Считаю это не справедливо. 5-6 место АПЛ как минимум заслуживает участия в ЛЧ по силе. Более того, это было бы гораздо интереснее. Посмотрите группы ЛЧ. Добрая половина вообще не понятно как там оказалась. Супер лига уже существует и это АПЛ.
с другой стороны конкуренция за топ 4 одна из причин популярности АПЛ, последние 5-6 лет к весне открываются 2 клуба которые разыгрывают чемпионство, а для остальных борьба за топ 4 единственная мотивация сражаться дальше ведь различие выплат за места в АПЛ минимальная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Tun
это в каком классе год и пара месяцев округляется до 2 лет?
зря докапываешься, человек хотел сказать 2-й год видимо, правильнее конечно 2-й сезон
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий