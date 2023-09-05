«МЮ» при тен Хаге проиграл 9 из 10 матчей на выезде соперникам из топ-9
«Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге неудачно играет на выезде.
«Манчестер Юнайтед» в воскресенье уступил в гостях «Арсеналу» (1:3) в центральном матче 4-го тура АПЛ.
Под руководством Эрика тен Хага «МЮ» проиграл в восьми из девяти выездных встреч с соперниками из топ-9 прошлого сезона, а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом».
В этом списке: «Ман Сити» (3:6), «Ливерпуль» (0:7), «Арсенал» (2:3, 1:3), «Брайтон» (0:1), «Ньюкасл» (0:2), «Тоттенхэм» (0:2, 2:2), «Брентфорд» (0:4), «Астон Вилла» (1:3).
После перерыва на сборные «МЮ» сыграет с «Брайтоном». Манкунианцы не выигрывают в трех встречах подряд, в прошлом сезоне дважды уступили в АПЛ, но в полуфинале Кубка Англии оказались сильнее в серии пенальти.
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Человек 2 года у руля.
Слабых команд наверху нет.
Везде качественные игроки,хорошие тренеры.
Брентфорд кого угодно может обыграть.
Брайтон тем более.
Вилла с Эмери,дома тоже не подарок.
А приехать к Арсеналу или Ливерпулю конкретно за победой,может только Пеп 🙂
Проблема видна на лицо. Нет своей игры первым номером, МЮ всегда играет от соперника, даже с командами второй половины, да и там в 90% случаев все решает класс игроков, личное мастерство.
Игроки не понимают, во что играют. Я вот сидел и смотрел позавчера на движение и реакцию самимх игроков по ходу игры. Первых 15 минут - пытались прессинговать, но без понятия зачем и что нужно делать дальше. Потом закрылись, и после потери мяча Арсеналом тоже ноль идей - кроме как запулить на Рэша и убежать. Но сори - это не тактика, тем более для клуба в лярд стоимости игроков.
Но самое интересное было в конце - Арсенал полностью раскрылся и ничего, как исполнять индивидуально игроки просто понятия не имели...
Везёт тем, кто везёт. МЮ никуда не едет второй год, это лебедь рак и щука с баснописцем Крыловым на лавке
беги пока Кверти не пришёл :)