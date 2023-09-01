Olimpbet стал титульным партнером ВХЛ

Букмекерская компания Olimpbet и Всероссийская хоккейная лига заключили соглашение о сотрудничестве. Логотип компании будет представлен на всех площадках и игровых формах команд, выступающих в лиге, а также использован во время трансляций матчей. Кроме того, Olimpbet получил право на нэйминг — «Olimpbet Всероссийская хоккейная лига — Кубок Шелкового пути».

— Всероссийская хоккейная лига – одна из ведущих лиг нашей страны, – говорит первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной “России 25” Роман Ротенберг. Ежегодно она пополняется десятками молодых и очень перспективных игроков, у каждого из которых – большое будущее. Уровень хоккея в лиге заметно возрос. В конце прошлого сезона в нашей сборной «Россия 25» играло сразу несколько человек из ВХЛ, что говорит о должной подготовке этих ребят. Сейчас лига выходит на новые высоты не только по игре, но и по другим показателям.

В первую очередь, это станет возможным после заключения контракта с нашим новым партнером Olimpbet.

Главная задача ФХР – развитие хоккея на всех уровнях. Мы очень ценим всех наших спонсоров, с которыми мы работали, завоевывали медали, выигрывали Олимпиаду в Корее. Это Норникель, Лига Ставок, Газпром и многие другие наши партнеры.

– У Всероссийской хоккейной лиги появился новый партнер – букмекерская компания Olimpbet, – прокомментировал соглашение управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе.

За годы существования ВХЛ прошла большой путь, стала народной лигой, представленной клубами по всей стране, позволяющей игрокам сделать шаг вперед в своем развитии.

Мы хотим стать еще ближе к болельщикам, дать им больше возможностей для того, чтобы наслаждаться хоккеем высокого качества. Это очень серьезный вызов. И мы уверены, что в сотрудничестве с нашим новым партнером, букмекерской компанией Olimpbet, сможем достичь всех поставленных целей!

— Рады стать титульным партнером Всероссийской хоккейной лиги. Это очередной большой шаг для компании Olimpbet. Мы продолжаем стратегическое развитие в хоккейном мире, которое определили для себя как приоритетное, — прокомментировал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. — Olimpbet поддерживает российский хоккей и будет продолжать двигаться в этом направлении. Наши взгляды на развитие хоккея в стране схожи с позицией руководства ВХЛ. Мы стремимся популяризировать этот вид спорта, принести хоккей в каждый дом. Одна из главных задач — воспитание юных хоккеистов, настоящих мужчин с малых лет. С помощью наших партнеров мы хотим привлечь внимание к хоккею. ВХЛ является самой народной лигой и идеальной площадкой для воплощения этих планов, с ее широкой региональной представленностью. Уверен, Olimpbet и ВХЛ способны вместе принести много пользы российскому хоккею.

Напомню, мы уже являемся партнерами таких тяжеловесов, как ХК «Спартак», ХК «Динамо», вернувшегося в КХЛ клуба из Тольятти ХК «Лада» и дальневосточного ХК «Амур». В нашем пуле активов OLIMPBET-МХЛ и перспективный ХК «Крылья Советов».

Всероссийская хоккейная лига — крупнейшая профессиональная хоккейная лига в стране. В сезоне 2023/2024 в ВХЛ примут участие 29 хоккейных клубов. Главный трофей — Кубок Петрова. Действующий обладатель — воскресенский «Химик».