«Зенит» громит «Урал» к перерыву 3:0. Фора на петербуржцев – стоит внимания

«Зенит» дома обыгрывает «Урал» 3:0 к перерыву. При одном ударе по воротам (и нуле в створ), «Урал» вполне может и не забить в матче, поэтому стоит присмотреться к форе на «Зенит» (-3,5).

Коэффициент идет за 1.81

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