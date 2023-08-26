«Зенит» громит «Урал» к перерыву 3:0. Фора на петербуржцев – стоит внимания

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«Зенит» дома обыгрывает «Урал» 3:0 к перерыву. При одном ударе по воротам (и нуле в створ), «Урал» вполне может и не забить в матче, поэтому стоит присмотреться к форе на «Зенит» (-3,5). 

Коэффициент идет за 1.81

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5 комментариев

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Вольдемар Непутёвый
главное что бы вечером Чай грохнул пичинёнов после 3-х туров
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Зенитчик23
Вот и закончилась сказочка Урала.Стоило только встретить сильного соперника в качестве Зенита и приплыли
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rasul.9719@icloud.com
😂 я бы посмотрел на тех которые говорили что зенит уже не тот! вот так надо выносить этих выскочек уральских !
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Sergio1964
Не хотят игроки Урала перехода Ганчаренко в Спартак. С Ганчаренко выплаты игрокам Урала будут больше за счёт более высокого места, без Ганчаренко борьба в зоне стыков и меньше денег. Сливают матч, в следующем туре будет другой Урал.
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Big Nick
Ответ rasul.9719@icloud.com
😂 я бы посмотрел на тех которые говорили что зенит уже не тот! вот так надо выносить этих выскочек уральских !
Так тоже писать не надо про Урал.
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