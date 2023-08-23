Что нового в трендах РПЛ после пяти туров: «Краснодар» совсем не верховой, «Спартак» не играет всухую, «Ростов» перестал бить пенальти

В РПЛ позади пять туров – уже можно подвести промежуточный итог старта, а также проверить некоторые тенденции.

Например, вспомнить тренды прошлого сезона и сравнить, работают ли они сейчас. Коротко пройдемся по каждой из команд сверху вниз по турнирной таблице.

«Краснодар»: из ярких верхов в аккуратные низы

Тренд прошлого сезона: при Владимире Ивиче почти нет низов (в 13 матчах РПЛ их было 10). Но сейчас «Краснодар» уже не выглядит таким лихим – неудивительно, что и тренд не работает: у клуба лишь один верх в пяти матчах. Внезапно: более низовой в РПЛ сейчас только один клуб – «Пари НН».

Еще один тренд: также при Ивиче лишь в двух играх из 13 «Краснодар» забивал меньше двух мячей в прошлом сезоне РПЛ. Сейчас тоже в двух, но из пяти.

Очевидно, что ставки на верх в играх с «Краснодаром» уже не выглядят обязательными.

«Урал»: все так же пропускает во втором тайме, но пока не проигрывает

Тренд прошлого сезона: больше половины первых таймов ничейные – 16 из 30. Как сейчас? Ничьи две, победы три, разница 4:0.

Еще тренд: больше 2/3 голов было пропущено во втором тайме – 32 из 45. Сейчас пропущенные голы «Урала» и насчитать-то непросто – их лишь три. Но да, все – во втором тайме. Кстати, «Урал» пока выиграл только один второй тайм из пяти, но ни одного не проиграл.

«Динамо»: так и пропускает минимум дважды на выезде

Тренд прошлого сезона: почти регулярные пропущенные голы в гостях. Из 15 матчей было четыре сухих, но в девяти из них – минимум два пропущенных мяча. В новом сезоне происходит то же самое, но выборка пока мала – всего два матча (3:2 и 3:3). Помним гостевой «Оренбург» Марцела Лички – там постоянно были пропущенные голы в гостях.

Еще тренд: команда забивала почти во всех турах – в 24 из 30. Сейчас «Динамо» не уходит с поля без гола во всех пяти играх.

«Зенит»: сухие матчи чуть реже, лидерство по угловым пока отдали

Тренд прошлого сезона: много сухих матчей (было 15 из 30 всего). А как сейчас? Пока сложнее – в трех играх из пяти пропускали.

Другой тренд: забивает не меньше двух голов дома (было в 22 из последних 25 матчей на конец сезона). Сейчас тоже с этим порядок – по два гола влетело и «Динамо», и «Факелу».

И еще один тренд: «Зенит» чаще всех подавал угловые, причем с отрывом – 6,2 в среднем против 5,57 у ближайшего преследователя «Динамо». Сейчас чемпион – второй по этому показателю (7), а впереди – «Ростов» (7,2).

ЦСКА был не самой верховой командой, но стал ей в конце сезона. Сейчас – тоже

Тренд прошлого сезона: верхи чаще ЦСКА гоняли сразу семь команд. Но из девяти последних его матчей в семи был пробит ТБ2.5.

В новом сезоне все так же весело. Только ЦСКА и «Спартак» во всех пяти туров сыграли на ТБ2.5.

«Спартак» до сих пор успешно сражается против сухих матчей

Тренд прошлого сезона: «Спартак» постоянно пропускает, что очень странно в борьбе за призовые места. Лишь семь сухих матчей.

Сейчас все то же самое – игра в защите у Гильермо Абаскаля никогда и не была выстроена. Результат – регулярные пропущенные голы. Лишь один из последних 14 матчей в РПЛ у «Спартака» был сухим.

При этом и забивает команда регулярно, так что «обе забьют» сыграло в 12 из последних 14 матчей.

«Крылья Советов» больше не играет вничью до перерыва, а забивает в любом тайме

Тренд прошлого сезона: как и у «Урала» – 16 ничьих из 30 возможных в первых таймах. Но сейчас такого нет – только одна ничья до перерыва из пяти в новом сезоне.

Еще тренд: в прошлом сезоне почти 2/3 голов были забиты во вторых таймах – 20 из 32. Как сейчас? А сейчас неважен тайм – по шесть голов в каждом из них.

«Ростов» перестал бить пенальти, но верховые матчи никуда не делись

Тренд прошлого сезона: конечно, мы не можем его обойти – это 15 назначенных пенальти. Сейчас прошло пять туров, а пенальти был только один.

Еще тренд: 2/3 матчей прошлого сезона – верхи, сейчас их – четыре в пяти матчах. В прошлом сезоне было 22 матча с «обе забьют» с участием «Ростова», сейчас уже таких набралось три из пяти.

«Ахмат» пока поддерживает тенденции с результативностью

Тренд прошлого сезона: 21 верх из 30, лишь три матча без забитых голов, «обе забьют» в 21 матче. Здесь есть сходство с «Ростовом». Но новый сезон грозненцы начали тяжело и уже сменили тренера.

Тенденции все равно сохраняются – четыре верха из пяти возможных, четыре голевых матча, «обе забьют» – в трех. Посмотрим, как будет дальше с Мирославом Ромащенко

«Сочи»: сухих матчей может стать больше

Тренд прошлого сезона: только пять сухих матчей, в остальных – минимум один пропущенный гол. Сейчас у «Сочи» уже две игры без пропущенных голов – дома не дали забить ни «Балтике», ни «Ростову». Неужели с командой Дмитрия Хохлова так будет и дальше?

«Локомотив»: сухих матчей нет, но забивает регулярно

Тренд прошлого сезона: лишь шесть сухих матчей, хоть четыре из них и были при Михаиле Галактионове, который навел порядок после того, как вначале похозяйничал Йозеф Циннбауэр. Но в новом сезоне «Локо» всухую не играет – во всех пяти матчах были пропущенные голы.

Еще тренд: «Локомотив» регулярно забивал – серия из 15 матчей длилась с прошлого сезона. Теперь она достигла 20 голевых игр подряд – и это повторение рекорда клуба. Но прерваться могла в любой момент – в двух последних матчах «Локо» забивал в самом конце.

«Рубин» все так же силен в первых таймах, но всухую уже не играет

Тренд прошлого сезона: в Первой лиге половину из матчей удалось закончить всухую – 17 из 34. Но того же странно было бы ждать в РПЛ – уровень совсем другой. Так что ни одного матча без пропущенных мячей «Рубин» пока не провел.

Еще тренд: «Рубин» – лучшая команда первых таймов в Первой лиге, проиграл всего три из 34. В РПЛ подтверждено – «Рубин» по ним сейчас идет даже четвертым, только он наряду с «Краснодаром» и «Уралом» не проиграл ни один из первых таймов.

«Пари НН» стремится к низовым матчам и опять не подает угловые

Тренд прошлого сезона: клуб не был самой низовой командой, но становился ей после прихода Сергея Юрана. К этому и пришло: сейчас «Пари НН» – единственная команда без верхового матча в РПЛ-2023/24, в пяти из последних семи игр она не забивала, в последних шести гостевых матчах с учетом стыкового тоже голов не было.

Еще тренд: реже нижегородцев (3.69) в прошлом сезоне угловые подавало только «Торпедо». Сейчас «Пари НН» – главный аутсайдер по этому показателю (1.8, у остальных – не менее 3.4).

«Балтике» тяжело забивать и играть верхи

Тренд прошлого сезона: весенний суперниз – верховых из 14 последних матчей в Первой лиге было лишь четыре. В РПЛ «Балтику» нельзя назвать скучной и сверхзакрытой, но три низа из пяти возможных уже состоялось, еще два вполне могли бы произойти – если бы не гол «Спартаку» на последних минутах и если бы не сверхчеткая реализация против «Факела», где матч был явно не верховой.

Еще тренд: только в шести играх из 34 в прошлом сезоне Первой лиги «Балтика» не забивала. Но сейчас у нее три матча без голов из пяти. Хотя хорошие моменты создавались во всех.

«Факел» упускал победы, забивая первым, сейчас – непонятно

Тренд прошлого сезона: открыть счет – и не победить в матче. Так было восемь раз из 14, когда «Факел» забивал первым.

Сейчас отследить сложнее – далеко не все воронежцам забивать. По разу и прошло, и нет – «Ростову» после раннего гола Маркова проиграли, «Пари НН» после позднего мяча Маркова – победили.

«Оренбург» все так же много пропускает в гостях, но забивать разучился вообще

Тренд прошлого сезона: очень много пропущенных голов в гостях – 65% (36 из 55 всего), чаще на выезде пропускали только «Химки». Пока все продолжается – в новом сезоне 12 пропущено, восемь – на выезде.

Еще тренд: «Оренбург» не забил только в трех матчах прошлого сезона – из 30. Сейчас тоже в трех – из пяти. Этот клуб – единственный, кто пока еще не отличился ни дома, ни в первом тайме.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Неймар вклинился в борьбу, Бензема подвинул Роналду, Малком в топе

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Даничев, Павел Бедняков, Григорий Соколов