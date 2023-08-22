Александра Саснович отыгралась с 0:5 в Кливленде и вышла в 1/8. Букмекеры закрыли линию на победу

Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла Эмму Наварро в первом круге в Кливленде – 3:6, 6:4, 7:5.

Наварро котировалась фавориткой встречи с коэффициентом 1.72, на Саснович – 2.12. При счете 0:5 в решающем сете в пользу американки букмекерские конторы закрыли линию на победу Александры Саснович, однако она взяла семь геймов подряд и выиграла матч.

После игры теннисистка рассказал об эмоциях от победы:

«У меня в руках вода, но сейчас мне нужно пить не воду. Слишком сильный стресс – и еще сильнее для моего тренера. Играть-то проще.

Когда счет был 0:5, я думала, что турнир окончен, нужно покупать билеты в Нью-Йорк, а у меня там еще гостиницы нет. Короче, много проблем. Так что я решила выиграть».

В матче за выход в четвертьфинал Саснович встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

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