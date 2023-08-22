Коэффициент на чемпионство «Урала» рухнул в 10 раз, на «Зенит» – идет к 2.00
В РПЛ сыграно пять туров. Первым в таблице идет не «Зенит», «Спартак» уже дважды проиграл, «Урал» вместо середины подпирает лидера, а седьмая команда прошлого сезона рухнула на дно.
Так выглядят главные претенденты на победу в РПЛ по мнению букмекеров прямо сейчас:
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Как изменились коэффициенты в РПЛ после 5 туров: вырос на «Зенит», стал ниже на «Спартак» и рухнул на «Урал»
А пока что только у Урала могут быть какие-то гипотетические шансы: Гончаренко собрал очень приличный коллектив в Екатеринбурге, который может дать бой любой команде РПЛ. Другой момент, команды Гончаренко практически всегда имеют сильный спад в определенный отрезок сезона, теряя много очков со слабыми клубами. А залог не то что чемпионства, а места в топ-5 - это, прежде всего, стабильный набор очков против слабых команд.