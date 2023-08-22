Коэффициент на чемпионство «Урала» рухнул в 10 раз, на «Зенит» – идет к 2.00

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки

В РПЛ сыграно пять туров. Первым в таблице идет не «Зенит», «Спартак» уже дважды проиграл, «Урал» вместо середины подпирает лидера, а седьмая команда прошлого сезона рухнула на дно.

Так выглядят главные претенденты на победу в РПЛ по мнению букмекеров прямо сейчас:

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Как изменились коэффициенты в РПЛ после 5 туров: вырос на «Зенит», стал ниже на «Спартак» и рухнул на «Урал»

10 комментариев

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Bashibuzuck
После матча Спартак-Зенит, как мне кажется, чемпион определился досрочно😁
+6
-3
+3
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Valeriy Komarow
Ну Спартак сбросят с претендентов только если конкретно будет недобор очков туров после 25-ти) а так они всегда претенденты с начала сезона)))
+3
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Встречный ветер
Возможна ли в нашем чемпионате сказка? Что станет чемпионом кто-то не из первых команд. Иногда правда хочется ,я был бы непрочь. Честно,я бы искренне порадовался за болельщиков Урала ,Ростова ,Самары ,и других команд
+3
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+3
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Stas Politik
Ответ Встречный ветер
Возможна ли в нашем чемпионате сказка? Что станет чемпионом кто-то не из первых команд. Иногда правда хочется ,я был бы непрочь. Честно,я бы искренне порадовался за болельщиков Урала ,Ростова ,Самары ,и других команд
Недавно Сочи был вторым. Я думаю, будь бы тогда ЛЧ у клуба, Федотов бы не уехал в ЦСКА.
А пока что только у Урала могут быть какие-то гипотетические шансы: Гончаренко собрал очень приличный коллектив в Екатеринбурге, который может дать бой любой команде РПЛ. Другой момент, команды Гончаренко практически всегда имеют сильный спад в определенный отрезок сезона, теряя много очков со слабыми клубами. А залог не то что чемпионства, а места в топ-5 - это, прежде всего, стабильный набор очков против слабых команд.
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Красная стрела
А почему между Уралом и Локо такая разница
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Сергей Ошлапов
Вот, когда нашими судьями будет руководить венг В. Кашшаи может тогда ПЕСПРЕДЕЛ закончится.
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jdrk
Ответ Алексей Ильин
Динамо Чемпион, зенит третий, спартак пятый
Ну да, ну да, а Кони вторые? Без состава на длинный сезон
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Артём Сергеев
Ответ Алексей Ильин
Динамо Чемпион, зенит третий, спартак пятый
цска должен быть пятым, они же Цвбп
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