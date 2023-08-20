20% ставок на ЧМ по женскому футболу в крупнейшей букмекерской конторе Британии совершили женщины

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Британский букмекер William Hill сообщил об увеличении доли ставок женщин на женский чемпионат мира по футболу – в первых трех матчах сборной Англии на групповой стадии турнира пятую часть ставок сделали женщины. William Hill также отчиталась, что на данный момент приняла 900 тыс. ставок на проходящий чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии.

Объем рынка ставок на спорт среди женщин быстро растет, с 2020 года ежегодный прирост рынка футбола составляет около 20%, согласно исследованию, проведенному немецким спортивным университетом Кельна, опубликованному в июле.

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1 комментарий

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андрэ
футболистки и ставили)
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