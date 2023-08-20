Испания – фаворит женского ЧМ, но за англичанок сразу несколько трендов. Букмекеры верят в тотал меньше

Испания сыграет с Англией в финале чемпионата мира-2023 среди женщин, стартовый свисток в 13:30 по Москве.

Пять трендов на решающий матч турнира:

• 6 из 8 финалов играются на тотал меньше – максимум 2 гола. ТМ проходил во всех трех финалах ЧМ, когда в нём не было сборной США. Меньше 2,5 сегодня за 1.53.

• Те же 6 из 8 финалов играются с ничьей в первом тайме. Коэффициент – 2.02.

• В 7 из 8 случаев чемпионом мира становится сборная, которая не проиграла ни одного матча на турнире. На этом турнире сборная Англии как раз не проиграла ни одного матча, у Испании • крупное поражение на групповом этапе от Японии (0:4). Однако, фаворитом финального матча считается именно Испания за 1.80, Англия идет за 2.00.

• Испания забивает в 21 из 22 последних матчей. Забьет и сегодня за 1.41.

• Англия не проигрывает Испании в 9 из 11 последних матчей (5 побед, 4 ничьи, 2 победы Испании, обе в 1 мяч). Англия не проиграет в основное время за 1.48.

• Тренер англичанок Сарина Вигман – первый тренер в истории женского футбола, которая выиграла 2 титула чемпиона Европы с двумя разными сборными, а также вывела 2 разные сборные в финал чемпионата мира.

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